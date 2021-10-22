В Тольятти преступная группа обвиняется в фиктивной регистрации более 7 тыс. мигрантов

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Преступная группа из четырех человек обвиняется в организации незаконной миграции более 7 тыс. иностранцев за четыре года в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратурой города Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан, совершенную группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году четыре жителя города Тольятти вступили в предварительный сговор с целью получения дохода от организации незаконной миграции временно пребывающих на территории Самарской области иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Обвиняемые арендовали помещение для приема мигрантов и оформления фиктивных документов о наличии мест пребывания и о том, что они работают. В подготовленных документах для миграционной службы содержались недостоверные сведения о принимающей стороне, фиктивные трудовые договоры, документы об аренде жилых (нежилых) помещений или аренде земельных участков, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Кроме того, в пакетах документов содержатся информационные письма, подтверждающие факт проживания иностранного гражданина по адресу, указанному в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина.

На основании таких документов на миграционный учет с 2016 по 2020 годы поставили более 7 тыс. иностранцев. Сейчас они сняты с учета по истечении временной регистрации на территории области.

В прокуратуре отметили, что основанием для проверки послужило заявление собственника арендованного под офис помещения, в котором оказалось зарегистрировано более 100 человек.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Центральный районный суд Тольятти. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до семи лет.