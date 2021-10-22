Суд в Екатеринбурге продлил задержание четвертого фигуранта дела об отравлении метанолом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Чкаловский районный суд продлил задержание четвертого фигуранта уголовного дела об отравлении метиловым спиртом 24 человек в Свердловской области Агамира Алиева на 72 часа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить Алиеву задержание на 72 часа", - сказал судья. Обвинение Алиеву не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого.

20 октября суд отправил под арест трех других фигурантов дела - Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Анара Айвазова.

По словам представителя прокуратуры, в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").