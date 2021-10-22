Полиция выявила почти 400 фактов фиктивной постановки на учет мигрантов в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Ростовская полиция в ходе операции "Нелегал" выявила 378 фиктивно поставленных на учет мигрантов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"Выявлен факт фиктивной постановки на учет [в Ростове-на-Дону] 378 человек. По материалам сотрудников управления внутренних дел ГУ МВД России по Ростовской области следователями отдела полиции №6 УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции")", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители в ходе операции "Нелегал" выявили в Ростове-на-Дону двух иностранных граждан, которые находились на территории России незаконно. В отношении них составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства").

Законность пребывания мигрантов на территории России проверили также в Красносулинском районе области, где выявили 10 нарушений законодательства в части осуществления мигрантами трудовой деятельности.