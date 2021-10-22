Чиновника на Ямале подозревают в хищении из бюджета 50 млн рублей

ТАСС, 22 октября. Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления муниципального имущества в администрации Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Его подозревают в хищении из бюджета 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"В отношении должностного лица районной администрации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере"). При пособничестве двух местных предпринимателей совершено хищение денежных средств из бюджета района в сумме 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году начальник управления муниципального имущества администрации муниципального образования "Приуральский район" в ходе реализации национального проекта "Культура" при пособничестве двух местных предпринимателей совершил хищение 50 млн рублей из бюджета района. В отношении еще двух участников также возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").

Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ по Тюменской области, проверки прокуратуры ЯНАО, при содействии правительства ЯНАО.