При пожаре в Пермском крае погибли три человека

ПЕРМЬ, 22 октября. /ТАСС/. Следователи установили, что при пожаре под Пермью погибли три человека, в том числе 15-летняя девочка. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки, которую хозяин дома монтировал самостоятельно, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Предварительно установлено, что 22 октября в ночное время в надворных постройках и в мастерской, расположенных в непосредственной близости от деревянного дома по улице Школьной, ст. Кутамыш, произошло возгорание, заметив которое, хозяева жилища предприняли меры к спасению членов своей семьи: сына-подростка и четырехлетнего внука, которые в результате остались живы. Главе семьи 1964 года рождения, его 52-летней супруге и их 15-летней дочери спастись не удалось", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки, которую хозяин дома монтировал самостоятельно. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины пожара.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел в ночь на 22 октября, горели одноэтажный двухквартирный жилой дом и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 103 кв. м, в тушении принимали участие 47 человек и 15 единиц техники.