СК возбудил пять уголовных дел в отношении главы села в Дагестане за махинации с землей

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил пять уголовных дел в отношении главы села Усемикент Каякентского района Дагестана Магомедзапира Казбекова. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе республиканского управления СК России.

Ранее сообщалось, что глава села в Дагестане подозревается в незаконном выделении земли своим родственникам.

"Следственным управлением СК России по Дагестану по материалам УФСБ и МВД республики возбуждены пять уголовных дел в отношении главы муниципального образования "село Усемикент" Каякентского района Магомедзапира Казбекова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление служебными полномочиями главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2019 года глава села, злоупотребляя своими служебными полномочиями, вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности незаконно издал постановления и заключил договоры о предоставлении пятерым своим близким родственникам без проведения торгов в аренду пять земельных участков из земель сельхозназначения обшей площадью 50 тыс. кв. м для ведения личного подсобного хозяйства сроком на 49 лет.

Отмечается, что на основании указанных документов и передаточного акта регистрирующим органом в Единый государственный реестр прав внесли соответствующую запись. "Противоправные действия Казбекова повлекли существенное нарушение законных прав и интересов ГУП "Усемикентский", выразившиеся в создании препятствий в использовании земельного участка по целевому назначению. В ходе предварительного расследования будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемой причиненного бюджету сельского поселения ущерба", - добавили в СК по региону.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.