Подозреваемый в неуплате налогов бизнесмен Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, осужденный на 13 лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1994 году и подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, полностью погасил задолженность по налогам, пеням и штрафам в размере более 75 млн рублей. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования ущерб, причиненный преступлением, погашен в полном размере. Анатолием Быковым погашены задолженности по налогам (более 60 млн рублей), пеням и штрафу (свыше 15 млн рублей) в общей сумме более 75 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с сентября 2014-го по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым заключены безвозмездные соглашения об уступке, согласно которым эти компании уступали Быкову права требования долга к трем красноярским юрлицам. Как считает следствие, эти юридические лица были аффилированными Быкову. Эти три организации частично погасили задолженность перед Быковым на общую сумму более 467 млн рублей. С полученных доходов бизнесмен не заплатил налоги на сумму более 60 млн рублей.

Быкова арестовали 7 мая 2020 года в Красноярске. Ему были предъявлены обвинения по факту убийства в 1994 году двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. В сентябре этого года суд присяжных признал бизнесмена виновным по этому уголовному делу. Быков был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Также Быкову инкриминировали организацию убийства предпринимателя Андрея Неколова, который был убит в январе 2005 года в центре Красноярска, и покушение на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, покушение на него произошло 1 ноября 2004 года. Тогда автомобиль вице-президента расстреляли из автомата, когда Грабовский ехал домой, но он не пострадал. Кроме того, в октябре этого года в отношении Быкова было возбуждено еще одно уголовное дело - его подозревают в подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году. Еще по одному уголовному делу Быков подозревается в руководстве преступным сообществом.