Превышения ПДК загрязняющих веществ не обнаружили в районе пожара на заводе под Рязанью

ТАСС, 22 октября. Специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии не обнаружили превышения ПДК загрязняющих веществ на территории жилой застройки, ближайшей к месту пожара на пороховом заводе в Рязанской области. Об этом в пятницу сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Как отмечается, аккредитованный испытательный лабораторный центр Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области исследовал 28 проб атмосферного воздуха на содержание углерода оксида, азота диоксида, фенола, формальдегида, углеводородов, серы диоксида, взвешенных веществ в ближайшей жилой застройке поселка Лесной Шиловского района Рязанской области.

"По результатам лабораторных исследований по всем исследованным веществам превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы", - уточнили в ведомстве.

Специалисты выехали на место происшествия утром 22 октября, был организован мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории на территории поселка, находящегося в зоне влияния.

Как ранее сообщили ТАСС в администрации Шиловского района, место происшествия находится примерно в 2 км от жилой зоны.