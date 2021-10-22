В Москве машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила ребенка

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Трехлетний мальчик пострадал после столкновения двух автомобилей, один из которых выехал на тротуар и сбил ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На Домодедовской улице в районе дома 34, корпус 1, в результате ДТП пострадал трехлетний мальчик. Водитель автомобиля Audi, совершая поворот во двор, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia. В результате Kia отбросило на тротуар, где в этот момент передвигалась мама с двумя детьми", - говорится в сообщении.

Ребенок получил сотрясение головного мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму.

"Мама и ребенок, находившийся в коляске, не пострадали. С места происшествия никто не скрывался. Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего", - заключили в ГИБДД.