ГП РФ проверит Приокское управление Ростехнадзора в связи с пожаром на заводе под Рязанью

ТАСС, 22 октября. Генпрокуратура организовала проверку Приокского управления Ростехнадзора в связи с пожаром на территории завода "Эластик" в Рязанской области, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Что известно о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

"В связи с пожаром, произошедшим на территории завода синтетических волокон "Эластик" в Рязанской области, Генеральной прокуратурой РФ организована проверка Приокского управления Ростехнадзора", - сообщили в пресс-службе.

Уже установлено, что в июне Приокским управлением Ростехнадзора проведена плановая проверка в ООО "Разряд" (арендатора помещения, где произошел пожар) по вопросу соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности. "В ходе проверки были выявлены различного рода нарушения, для их устранения были выданы предписания с конкретным сроком исполнения", - отметили в Генпрокуратуре. Также по поручению генпрокурора Игоря Краснова областная прокуратура с привлечением соответствующих контролирующих органов в рамках проверки даст оценку соблюдению ООО "Разряд" законодательства в сфере пожарной и промышленной безопасности, а также требований охраны труда.

Ранее в Минпромторге сообщали, что взрывчатые вещества с территории ФГУП "Эластик" в Рязанской области вывезли в 2020 году после прекращения производственной деятельности предприятия. Помещение выкупило частное коммерческое предприятие "Разряд", имеющее лицензию Ростехнадзора на производство и хранение взрывчатых веществ. В Минпромторге пояснили, что ФГУП "Эластик" было признано арбитражным судом банкротом, а с февраля 2017 года производственная деятельность предприятия была прекращена.

ООО "Разряд" производит промышленные взрывчатые вещества, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов, у предприятия есть лицензия Минпромторга на утилизацию боеприпасов, но, как заявило министерство, непосредственно утилизацией боеприпасов предприятие последние годы не занималось.