Более 50 деревьев повалило сильным ветром в Москве, повреждены 25 машин

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра в Москве, повалены 52 дерева, повреждены 25 машин, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19:00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сообщили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится сегодня ночью и завтра в течение дня. Его порывы будут достигать 15 м/с. "Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок", - заключили в комплексе городского хозяйства.