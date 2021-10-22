Стена аварийного дома рухнула в районе исторического центра Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Стена аварийного расселенного дома рухнула недалеко от исторического центра Калининграда. Пострадал припаркованный автомобиль, среди людей пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации города.

"Рухнула стена. Это нежилой, аварийный расселенный дом. В результате обрушения пострадал припаркованный поблизости автомобиль, среди людей пострадавших нет", - сказали в администрации.

Инцидент произошел на улице Гражданской. К объектам культурного наследия сооружение не относится, добавил собеседник агентства.

В четверг в регионе было объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде с усилением ветра до 25-27 м/с, а на побережье Балтики - до 30 м/с. В областном гидрометцентре ТАСС сообщили, что максимальная скорость ветра в порывах по области достигала 25 м/с, а в Калининграде - 22 м/с. По данным городской администрации в городе повалено 49 деревьев и 10 крупных ветвей. Пострадали шесть зданий, 13 автомобилей.

Корабли Балтийского флота, находившиеся в море, вернулись в базы из-за шторма с высотой волн 4,5 м. Улучшения погоды в области ждут к вечеру пятницы.