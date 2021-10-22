Полиция задержала подозреваемых в двойном убийстве в томском селе

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, тела которых были обнаружены в машине в селе Комсомольск Томской области утром в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

Утром в пятницу автомобиль с телами двух мужчин с колото-резаными ранами был обнаружен около жилого дома. По данному факту сотрудники регионального следственного управления СК РФ возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

"В результате слаженных действий участковый уполномоченный полиции совместно с прибывшим на место майором полиции Алексеем Виденькиным задержали двух местных жителей, причастных к совершению преступления. Полицейскими по месту жительства задержанных были обнаружены вещественные доказательства и орудия совершения преступления. Подозреваемые доставлены в следственное подразделение СУ СК России по Томской области", - говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай за неделю в регионе. Ранее ТАСС сообщал, что сотрудники ДПС во время выезда на дорожно-транспортное происшествие в пригороде Томска утром в четверг обнаружили в автомобиле тело жителя города с огнестрельным ранением головы. По данному факту сотрудниками регионального следственного управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В пятницу был задержан подозреваемый в убийстве - 32-летний житель села Курлек в Томском районе. Мужчина полностью признал вину, следствие установило, что злоумышленник стрелял из самодельного ружья в движущийся автомобиль.