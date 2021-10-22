Суд арестовал троих "Свидетелей Иеговы" за вовлечение в экстремистскую организацию

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО троих участников религиозной ячейки "Свидетелей Иеговы", деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, среди обвиняемых под домашний арест отправлен организатор столичной ячейки.

"Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Толоконникова и Романа Мареева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Вовлечение в деятельность экстремистской организации"). До той же даты суд отправил под домашний арест Анатолия Марунова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистского сообщества")", - сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

По ее словам, решения суда не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.