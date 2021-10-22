AFP: во Франции вооруженный ножом человек угрожал полицейским

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на полицейских в пятницу в городе Коломб (к северо-западу от Парижа, департамент О-де-Сен). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), сославшись на источник в полиции.

Инцидент произошел во время проверки документов водителей автомобилей. Один из людей повел себя крайне агрессивно, бросил бутылкой в правоохранителей и затем, вооружившись ножом и выкрикивая исламистские лозунги, двинулся в сторону полицейских. Огнем из табельного оружия полицейские нанесли нападавшему ранения в зону брюшной полости. В крайне тяжелом состоянии этот человек был госпитализирован.

Согласно имеющимся сведениям, нападавший является французским гражданином. При этом он не числится в национальной электронной базе данных лиц, склонных примкнуть к идеям радикального ислама и совершать теракты.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поздравил полицейских с успешным завершением операции. "Нам следует сейчас как никогда быть бдительными, и полиция при этом должна находиться на передней линии", - подчеркнул министр.