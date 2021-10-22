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СК проанализирует случаи отравления алкоголем в нескольких регионах

Уголовные дела о гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем расследуют в Оренбургской, Свердловской и Курганской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления суррогатным алкоголем в нескольких регионах страны. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом, выявить причины таких происшествий, а также предложить меры, направленные на профилактику этих ЧП", - говорится в сообщении.

Подобные уголовные дела о гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем расследуются в Оренбургской, Свердловской и Курганской областях.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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