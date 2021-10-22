СК проанализирует случаи отравления алкоголем в нескольких регионах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать случаи отравления суррогатным алкоголем в нескольких регионах страны. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом, выявить причины таких происшествий, а также предложить меры, направленные на профилактику этих ЧП", - говорится в сообщении.

Подобные уголовные дела о гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем расследуются в Оренбургской, Свердловской и Курганской областях.