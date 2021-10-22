В Саратове столкнулись девять автомобилей

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Девять автомобилей столкнулись в Саратове, в результате различные травмы получили пять человек. Об этом сообщили ТАСС в областной службе спасения.

"По прибытии на место спасателями областной службы спасения было обнаружено, что произошло столкновение девяти автомобилей: трех Lada Priora, Ford, ВАЗ-2199, Kia Rio, Renault, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111. В результате ДТП госпитализированы пять человек", - сказали в службе спасения.

По информации ГУ МЧС по региону, среди пострадавших есть один ребенок.

В областной службе спасения добавили, что ДТП произошло в пятницу вечером на улице Шехурдина в Саратове. Обстоятельства аварии выясняются.