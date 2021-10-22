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Суд в ЮАР признал бывшую сотрудницу полиции виновной в убийстве шести своих родственников

Розмари Ндлову получила по страховкам убитых членов своей семьи около $100 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 22 октября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница полиции ЮАР Розмари Ндлову была признана в пятницу Высоким судом провинции Гаутенг виновной в убийствах шести своих родственников в целях получения за них выплат по полисам страхования жизни. Об этом сообщил местный новостной портал News24.

Зачитывая решение суда, его председатель Рамарумо Монама заявил, что 46-летняя Ндлову виновна в убийствах шести родственников и в найме киллеров, а также в мошенничестве со страховками. По его словам, преступления были совершены в период с 2012 по 2017 год, а бывшая сотрудница полиции получила по страховкам убитых членов своей семьи около $100 тыс.

Ожидается, что приговор суда будет вынесен Ндлову в ноябре.

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