Суд в ЮАР признал бывшую сотрудницу полиции виновной в убийстве шести своих родственников

ПРЕТОРИЯ, 22 октября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница полиции ЮАР Розмари Ндлову была признана в пятницу Высоким судом провинции Гаутенг виновной в убийствах шести своих родственников в целях получения за них выплат по полисам страхования жизни. Об этом сообщил местный новостной портал News24.

Зачитывая решение суда, его председатель Рамарумо Монама заявил, что 46-летняя Ндлову виновна в убийствах шести родственников и в найме киллеров, а также в мошенничестве со страховками. По его словам, преступления были совершены в период с 2012 по 2017 год, а бывшая сотрудница полиции получила по страховкам убитых членов своей семьи около $100 тыс.

Ожидается, что приговор суда будет вынесен Ндлову в ноябре.