CNN: в результате стрельбы во Флориде ранены двое полицейских

ТАСС, 22 октября. Двое полицейских получили огнестрельные ранения в пятницу в результате стрельбы около полицейского участка в американском городе Дорал (штат Флорида). Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Рэя Вальдеса, стрелявший мужчина был застрелен ответным огнем.

По данным полиции, раненые сотрудники госпитализированы: один из полицейских находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция ведет расследование. Подробностей о мотивах стрелявшего не приводится.