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Офис окружного прокурора Санта-Фе расследует инцидент на съемках с Болдуином

Актер случайно застрелил оператора во время работы над новым фильмом

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Офис окружного прокурора в графстве Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) проводит расследование инцидента с актером Алеком Болдуином, который в четверг случайно застрелил оператора во время работы над новым фильмом. Об этом ТАСС сообщили в офисе прокурора в пятницу.

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"Да, мы подтверждаем информацию [о начавшемся расследовании]", - сказал представитель офиса.

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летний оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. В настоящее время съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли данные события и какой тип патрона использовался в оружии". В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи со случившимся на данный момент не предъявлены.

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