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Карантин по бешенству животных объявили в двух курганских селах

Это села Камышевка Шатровского района и Плотниково Притобольного района области

ТАСС, 22 октября. Карантин объявлен в селах Камышевка Шатровского района и Плотниково Притобольного района в Курганской области из-за выявления эпизоотических очагов бешенства животных. Об этом говорится в постановлениях губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Объявить: неблагополучным пунктом по бешенству территорию села Камышевка Шатровского района Курганской области, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 500 м от границ эпизоотического очага", - говорится в одном документе. Аналогичное требование касается и села Плотниково, согласно еще одному постановлению.

На этих территориях теперь запрещены проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к болезни животных, вывоз таких животных за некоторыми исключениями, а также отлов диких восприимчивых животных.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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