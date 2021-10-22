Карантин по бешенству животных объявили в двух курганских селах

ТАСС, 22 октября. Карантин объявлен в селах Камышевка Шатровского района и Плотниково Притобольного района в Курганской области из-за выявления эпизоотических очагов бешенства животных. Об этом говорится в постановлениях губернатора региона Вадима Шумкова, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Объявить: неблагополучным пунктом по бешенству территорию села Камышевка Шатровского района Курганской области, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 500 м от границ эпизоотического очага", - говорится в одном документе. Аналогичное требование касается и села Плотниково, согласно еще одному постановлению.

На этих территориях теперь запрещены проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к болезни животных, вывоз таких животных за некоторыми исключениями, а также отлов диких восприимчивых животных.