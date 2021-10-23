Затворы дамбы в Петербурге открыли после шторма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, закрытые из-за штормового ветра и прогнозируемого повышения уровня воды в Неве, открыли. Движение судов восстановлено, сообщается на сайте КЗС.

"Комплекс защиты от наводнений успешно отразил натиск стихии. Все затворы КЗС заняли штатное положение "открыто" в 23:12 мск 22 октября. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов в 23:05 мск", - говорится в сообщении.

При этом в ночь на 23 октября из-за метеоусловий мосты в городе не разводятся, сообщается на сайте предприятия "Мостотрест". Троицкий мост будет закрыт для движения транспорта и пешеходов с 01:20 до 04:50, сказано на странице предприятия. Переправы через Большую Неву и Неву также не разводились в ночь на пятницу из-за непогоды.

Штормовой ветер, поднявшийся вечером в четверг, повалил, по данным комитета по благоустройству города, более 70 деревьев. Как сообщали в городском главке МЧС, после падения из-за ветра дорожного знака на проспекте Стачек пострадала женщина. Были подтоплены две придомовые парковки у жилых домов в поселке Солнечное, в зоне подтопления оказалось 35 автомобилей. Парки, сады и скверы города закрыты для горожан с вечера четверга.

Точечные отключения электричества фиксировались на территории Ленинградской области. Закрылись для посещения парки музеев-заповедников "Гатчина" и "Парк Монрепо". Ранее сообщалось о затоплении набережной в Выборге.

Скорость ветра во время шторма достигала 24 м/с, в акватории Финского залива она достигла ураганных значений - 33 м/с. Как сообщал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сильный ветер сохранится в регионе до середины ночи, потом начнет ослабевать.