Тропический шторм "Рик" сформировался у тихоокеанского побережья Мексики

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Рик" в пятницу сформировался над Тихим океаном у западного побережья Мексики. Об этом сообщила в Twitter Национальная метеорологическая служба.

"Его центр находится в 430 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро", - говорится в записи. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 18 м/с с порывами до 24 м/с. Циклон движется на северо-запад со скоростью 3 м/с. Согласно имеющимся в настоящее время прогнозам, шторм будет усиливаться. Ожидается, что 25 октября он достигнет территории Мексики уже как ураган первой категории по шкале Саффира - Симпсона.

"Рик" обрушит сильные дожди на штаты Герреро и Оахака, что может привести к наводнениям и сходу оползней. Высота волн на побережье может достичь 3 метров. Власти призвали жителей потенциально уязвимых районов соблюдать осторожность и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шестеро членов одной семьи. Из-за урагана без энергоснабжения временно остались 870 тыс. пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла, Сан-Луис-Потоси и Тласкала.