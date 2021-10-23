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На севере Красноярского края пропали двое промысловиков

Спасатели ведут поиски

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск двух человек, пропавших на севере Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным портала "Народы севера", мужчина и женщина пропали по дороге из поселка Носок на рыбопромысловую точку "Хуриха". Они сообщили близким, что заблудились в протоках Енисея, у них кончился бензин для моторной лодки, и дальше они пойдут пешком.

"Работают спасатели администрации Таймыра", - сообщили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что погодные условия не позволяли задействовать в поисках вертолет. Воздушное судно планируется использовать в субботу, если позволит погода.

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