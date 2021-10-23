Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Тайване

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в субботу в северо-восточной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 11:16 (06:16 мск).

Их эпицентр находился на береговой линии, в 9 км к северо-востоку от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 25,8 км.

Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь, Илань, Наньтоу, городе Тайчжун и ряде других населенных пунктов. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.