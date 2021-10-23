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В ДТП в Омске пострадали семь человек

Предварительно установлено, что водитель троллейбуса при совершении поворота не предоставил преимущества в движении, допустив столкновение с пассажирским микроавтобусом

ОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Семь человек обратились за медицинской помощью после столкновения микроавтобуса и троллейбуса в Омске, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Предварительно установлено, что водитель троллейбуса при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении, допустив столкновение с пассажирским микроавтобусом ГАЗ-А64R45.

"В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса ГАЗ обратились за медицинской помощью", - сообщили в главке полиции.

В момент происшествия в троллейбусе находились пять пассажиров, в салоне микроавтобуса - десять пассажиров.

В пресс-службе УМВД ТАСС уточнили, что тяжело пострадавших в результате ДТП нет. "По предварительным данным, в основном это травмы, связанные с падением в салоне: синяки, ссадины", - сказали в пресс-службе.

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