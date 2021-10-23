При взрыве на химзаводе в Китае погибли четыре человека

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, трое пострадали в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия (север Китая). Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, инцидент произошел в пятницу около 23:00 (18:00 мск) на заводе предприятия химической промышленности "Нэймэнгу чжунгаохуагун", расположенном на территории промышленного парка "Баинь аобао". Как уточняется, взрыв произошел в цехе окисления.

По данным агентства, к 00:50 субботы (19:50 пятницы мск) пожар на заводе был ликвидирован.

Как передает "Синьхуа", в настоящее время работа завода приостановлена, законный представитель предприятия находится под контролем органов общественной безопасности.

Причина инцидента устанавливается, ведется следствие.