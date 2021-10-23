СМИ: 11 человек погибли в горах Индии из-за снегопада

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек, среди которых горные туристы, носильщики и гиды, погибли на севере Индии из-за мощного снегопада и ненастной погоды. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, продолжается поиск пропавших без вести.

По информации телеканала, группа из 17 туристов и их сопровождающих пропали в штате Уттаракханд в минувший понедельник во время перехода через горный перевал Ламкхага. Их поиски начались после того, как нескольким гидам удалось добраться до ближайшего жилья. По просьбе местных властей 20 октября к поисковикам присоединились военные.

В ходе спасательной операции, в которой принимают участие вертолеты ВВС, к утру субботы два человека были найдены живыми, обнаружено 11 тел погибших.

В настоящее время спасенные доставлены в больницу. Продолжаются поиски оставшихся четырех человек. Все туристы были индийцами - из Нью-Дели и штата Западная Бенгалия.