СМИ: в столичном регионе Франции конфисковали более тонны каннабиса

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Французская полиция конфисковала свыше тонны каннабиса во время рейда против наркоторговцев в столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

По ее данным, расследование началось весной 2020 года после задержания двух мужчин, подозреваемых в торговле людьми и оружием. После полутора лет наблюдений и поисков 19 октября стражи порядка задержали 12 человек, пятерым из которых уже предъявлены обвинения в участии в деятельности преступной группы, торговле наркотиками и отмывании денег.

В ходе обысков, осуществленных в нескольких пригородах Парижа, следователи обнаружили более тонны каннабиса и €600 тыс.

Согласно информации МВД Франции, в 2020 году в стране было перехвачено 96 тонн каннабиса, 13 тонн кокаина, 1,1 тонны героина и 1,2 млн таблеток экстази. При этом в августе министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил в интервью газете "Фигаро", что за первые 6 месяцев 2021 года власти изъяли 57 тонн каннабиса (на 37% больше, чем в 2020-м), почти вдвое вырос объем конфискации кокаина.