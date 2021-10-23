В Воронеже полиция начала проверку после гибели 16 собак в приюте для животных "Дора"

ВОРОНЕЖ, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели 16 собак в крупнейшем в Воронежской области частном приюте для животных "Дора". В настоящее время в нем находятся около 1 100 собак. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По данной информации проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС руководитель приюта Юрий Шамарин, в пятницу он обнаружил мертвыми 16 собак, у которых выявлены разные раны, в том числе резаные и огнестрельные. "Некоторые, видимо, были и отравлены. <...> Люди об этом написали заявление в полицию, депутату Госдумы Владимиру Бурматову (первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - прим. ТАСС). Волонтеры приюта вызвали полицию, я также написал заявление", - сказал он, уточнив, что погибшие животные отправлены на экспертизу на областную ветеринарную станцию.

Частный приют для собак "Дора" создан в Воронеже в 1994 году. Это огороженная на левом берегу территория в частном секторе города. Власти Воронежа неоднократно заявляли о планах создать в городе муниципальный приют для животных.