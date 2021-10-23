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Комитет Госдумы направил запрос в прокуратуру и МВД из-за гибели собак в приюте в Воронеже

Данное преступление предусматривает уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды направил запросы в прокуратуру и МВД с требованием провести проверку ситуации с гибелью 16 собак в крупнейшем в Воронежской области частном приюте для животных "Дора". В настоящее время в учреждении находятся около 1 100 собак. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявил первый замглавы комитета Владимир Бурматов.

"Порядка 20 собак погибли в этом приюте. Мы направили запросы в прокуратуру и МВД с требованием провести проверку. Это на самом деле тяжелое уголовное преступление, за которое предусмотрено пять лет лишения свободы. Вчера полиция начала проведение там следственных действий. Сейчас важно установить тех, кто к этому причастен, и расследовать этот вопиющий инцидент", - сказал он.

Как рассказал ТАСС руководитель приюта Юрий Шамарин, в пятницу он обнаружил мертвыми 16 собак, у которых выявлены разные раны, в том числе резаные и огнестрельные.

Частный приют для собак "Дора" создан в Воронеже в 1994 году. Это огороженная на левом берегу территория в частном секторе города. Власти Воронежа неоднократно заявляли о планах создать в городе муниципальный приют для животных.

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