Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче из Черногории бизнесмена Исмаилова

"Председатель Следственного комитета РФ на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад", - сообщает СК.

Ранее адвокат бизнесмена Милош Вуксанович заявил порталу Vijesti, что "с получением убежища исчезли основания для пребывания Исмаилова в тюрьме". Бизнесмен, по словам Вуксановича, освобожден из пенитенциарного учреждения.

"Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением", - заявили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили ТАСС об отправке запроса в Черногорию о выдаче Исмаилова, обвиняемого в убийстве. Там уточнили, что запрос был подготовлен еще 7 октября. Как заявила ТАСС российский адвокат бизнесмена Марина Русакова, вину он ни по одному эпизоду преступления не признает и будет добиваться получения политического убежища в Черногории.

1 октября бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей.

В чем обвиняется

По версии следствия Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Мехман Керимов застрелил предпринимателей, а Рафик Исмаилов забрал стрелявшего и вместе с соучастниками помог скрыться.

Кроме того, в январе 2004 года Тельман Исмаилов в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в московский ресторан "Прага", где артист впоследствии удерживался и избивался. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договор на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые вывезли артиста в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали сутки, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова. "За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске", - отмечает СК.