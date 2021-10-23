В Псковской области без света из-за непогоды остаются 700 человек

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 700 человек остаются без света в Псковской области, где из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение населенных пунктов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

Ранее власти Псковской области сообщили, что сильный ветер нарушил электроснабжение в шести районах, в результате без света остались более 4 тыс. человек. Вечером в пятницу энергоснабжение частично восстановлено, без света оставались 600 человек.

"В Псковской области без электроснабжения остаются 133 населенных пунктов в 11 районах, чуть более 700 человек. За прошедшую ночь из-за сильного ветра добавились новые отключения. Бригады энергетиков продолжают восстановительные работы", - отмечается в сообщении.