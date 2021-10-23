Тело мужчины обнаружили у реки в Татарстане

ТАСС, 23 октября. Тело мужчины обнаружили около перевернутой лодки на реке в Тукаевском районе Татарстана. Ведутся поиски еще двух рыбаков. Об этом в субботу сообщили журналистам в МЧС республики.

"Предварительно вчера вечером трое мужчин прибыли на лодке на рыбалку. Утром рыбаки не вышли на связь, а их знакомые обнаружили предположительно принадлежавшую им перевернутую лодку, прибитую к берегу. К месту обнаружения лодки направлены инспекторы ГИМС и спасатели. В 12:34 мск спасатели обнаружили тело одного из мужчин в камышах в 50 м от перевернутой лодки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в Тукаевском районе. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.