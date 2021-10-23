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В "Единой России" опровергли причастность депутата Госдумы к ДТП в Ростове-на-Дону

В СМИ ранее появилась информация о том, что якобы Виталий Кушнарев сбил пенсионерку и оставил место ДТП

РОСТОВ, 23 октября. /ТАСС/. Информацию о ДТП с участием депутата Госдумы Виталия Кушнарева не подтвердили его однопартийцы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ростовского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Распространяемая в интернет-СМИ 23 октября информация со ссылкой на анонимные источники о якобы участии депутата Госдумы Виталия Кушнарева в ДТП и оставлении без помощи пожилой женщины не соответствует действительности. Факта столкновения автомашины с пожилой женщиной не было", - говорится в сообщении.

Ранее сам бывший глава администрации Ростова-на-Дону Кушнарев опроверг появившуюся в СМИ информацию об участии в ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка.

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