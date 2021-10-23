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Электроснабжение пяти районов Новгородской области восстановили после непогоды

В зону отключения попали более 2 тыс. человек

ТАСС, 23 октября. Электроснабжение 52 населенных пунктов Новгородской области, которое отключали из-за неблагоприятных погодных условий 22 октября, восстановили. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В настоящее время работа энергообъектов восстановлена. В ликвидации последствий непогоды были задействованы 42 бригады новгородского филиала "Россети Северо-Запад", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщало, что электроснабжение было нарушено в пяти районах Новгородской области: Окуловском, Демянском, Солецком, Новгородском, Чудовском. В зону ЧП попали жилые дома с населением 2 335 человек, социально значимые объекты в регионе не отключали.

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