Электроснабжение пяти районов Новгородской области восстановили после непогоды

ТАСС, 23 октября. Электроснабжение 52 населенных пунктов Новгородской области, которое отключали из-за неблагоприятных погодных условий 22 октября, восстановили. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В настоящее время работа энергообъектов восстановлена. В ликвидации последствий непогоды были задействованы 42 бригады новгородского филиала "Россети Северо-Запад", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщало, что электроснабжение было нарушено в пяти районах Новгородской области: Окуловском, Демянском, Солецком, Новгородском, Чудовском. В зону ЧП попали жилые дома с населением 2 335 человек, социально значимые объекты в регионе не отключали.