Митрополит Иларион назвал работу СК России с "екатеринбургскими останками" исчерпывающей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Работа Следственного комитета России по исследованию "екатеринбургских останков", принадлежащих, предположительно, членам расстрелянной царской семьи Романовых, является исчерпывающей, Священный синод Русской православной церкви с результатами уже ознакомился, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я думаю, что работа [по изучению "екатеринбургских останков"] проведена очень кропотливая, очень скрупулезная, и, по сути, исчерпывающая. Нам осталось только ознакомится с результатами этой работы и принять соответствующее решение", - сказал владыка в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что СК России выпустил уже три тома материалов, которые собрали при исследовании "екатеринбургских останков".

"В отличие от первого исследования, которое было сделано еще в 1990-е годы, которое было сделано поспешно и к которому не подпустили церковь, из-за чего в церкви возникли подозрения и недоумения, нынешние исследования носят исчерпывающий характер. Произведено более 40 самых разных тестов, включая генетические, в разных лабораториях, в том числе там, где никто не знал, что это за образцы костной ткани. И, в общем-то, выводы, которые сделаны Следственным комитетом - они вполне однозначные. Членов синода уже ознакомили с этими выводами", - отметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата.