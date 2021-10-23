Ростовская полиция проверит видео с инспектором ДПС, оскорбившим мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Служебную проверку проведут в полиции по факту оскорбления сотрудником ДПС водителя в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой инспектор дорожно-патрульной службы якобы ударил по лицу остановленного им для проверки водителя и обозвал его щенком.

"По видеоматериалам, размещенным в социальных сетях, будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.