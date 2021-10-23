Пятеро охотников пропали в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС 23 октября вышли на поиски пяти человек, которые ночью отправились на охоту в Черекском районе Кабардино-Балкарии и до сих пор не вернулись. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в 15:30 мск 23 октября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии поступило сообщение о том, что группа из пяти человек, которая накануне ночью отправилась в горы на охоту в Черекском районе выше сельского поселения Верхняя Балкария, не вернулась обратно в установленное время.

На поиски привлекли шесть человек и одну единицу техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также шесть человек и одну единицу техники поисково-спасательного отряда Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Однако охотники вернулись самостоятельно.

"Поисково-спасательные работы завершены. Группа из пяти человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждается", - добавили в МЧС.