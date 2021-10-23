Бушевавший шторм на территории Петербурга вымыл снаряд времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Взрывотехники Росгвардии обезвредили в Петербурге снаряд времен Великой Отечественной войны, его вымыло штормом в Комарово. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня около 10 часов поступило сообщение, что на Комаровском пляже обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен войны. Специалисты осмотрели находку и установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как предполагают специалисты, снаряд вымыло из песка в результате прошедшего накануне шторма. Опасный предмет вывезли сотрудники ОМОН на полигон в Ленинградской области для уничтожения.

Скорость ветра во время шторма достигала 24 м/с, а в акватории Финского залива она достигла ураганных значений - 33 м/с.