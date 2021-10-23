В Орске нашли тело убитой девушки

ТАСС, 23 октября. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве девушки в Оренбурге в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Днем 23 октября в Орске Оренбургской области было обнаружено тело девушки с явными признаками насильственной смерти. По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело. Председателем СК России с целью всестороннего, полного и качественного расследования, в том числе с целью скорейшего установления лица, причастного к совершению данного преступления, принято решение о незамедлительной передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.

Бастрыкин потребовал установить виновного в максимально короткие сроки.

По данным местных СМИ, в Орске в кустах у одного из домов обнаружили тело женщины. Тело якобы нашли в чемодане, который почти сутки пролежал под окнами.