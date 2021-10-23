В Нигерии более 800 задержанных бежали из исправительного центра

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Более 800 человек, находившихся в предварительном заключении в ожидании суда, бежали из исправительного центра на юге Нигерии после того, как на объект было совершено нападение группы боевиков. Об этом сообщил в субботу представитель тюремных властей штата Ойо Оланреваджу Анджорин.

"Поздним вечером 22 октября боевики напали на исправительный центр в городе Ойо и после боя с охраной взорвали часть стены, - цитирует его Информационное агентство Нигерии. - Ожидавшие суда 837 задержанных бежали. Полиции удалось за прошедшие часы задержать и вернуть 262 из них. В бегах все еще находятся 575 человек".

Анджорин заявил, что власти штата предпринимают усилия с тем, чтобы выследить, задержать и вернуть в исправительный центр всех бежавших.