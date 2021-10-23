Псковские энергетики восстановили энергоснабжение в половине сел, прерванное непогодой

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Псковской области, оставшихся без света из-за сильного ветра, сократилось вдвое, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"В Псковской области без электроснабжения остаются 67 населенных пунктов в пяти районах, чуть более 300 человек. В каждом муниципалитете, где зафиксированы отключения, работают бригады энергетиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Псковской области из-за сильного ветра нарушено электроснабжение в 133 населенных пунктах в 11 районах, где без света остались более 700 человек.