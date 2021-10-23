В ДТП на трассе под Краснодаром пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Трое детей и один мужчина пострадали в ДТП на трассе Краснодар - Кропоткин, всех их доставили в больницу. Об этом ТАСС в субботу сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Автомобиль Honda Civic во время неуправляемого заноса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta, оба автомобиля вылетели с дороги.

"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Granta 1999 года рождения, который был доставлен в больницу скорой помощи города Краснодара с диагнозами "закрытая черепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга" и трое несовершеннолетних пассажиров с диагнозами "сочетанные травмы", - говорится в сообщении.

ДТП случилось на автодороге Краснодар - Кропоткин, водитель Honda Civic 2002 года рождения двигался к границе Ставропольского края со стороны хутора Ленина в направлении станицы Васюринской. По данным ГИБДД, он не выбрал безопасную скорость, в результате машину занесло.