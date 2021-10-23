Детский сад и 25 домов на Ставрополье остались без отопления из-за аварии на теплоносителе

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Утечка теплоносителя в Ессентуках Ставропольского края оставила без отопления 25 домов и детский сад. Специалисты работают над устранением аварии, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи с утечкой теплоносителя по адресу: Ессентуки, ул. Лермонтова, д. 51, прекращена подача тепла по улицам Артема Сергеева, Грибоедова, Нагорной, Пушкина, Свободы, Ф. Энгельса. В зону отключения попали 674 абонента", - говорится в сообщении.

Без отопления остались 23 жилых многоквартирных дома, два частных дома, а также детский сад. "Всего 2 366 человек, включая 250 детей", - уточнили в МЧС

Ведутся работы для устранения нарушений. На месте работает бригада из девяти человек, а также две единицы техники. В пресс-службе пояснили, что специалисты рассчитывают устранить неисправность в течение суток.