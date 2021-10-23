На севере Мексики ликвидировали одного из главарей наркокартеля "Гольфо"

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Ариэль Тревиньо Пенья, один из главарей наркокартеля "Гольфо", был ликвидирован в ходе нападения на военнослужащих и полицейских в городе Матаморос в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщил в субботу в Twitter губернатор региона Франсиско Кабеса де Вака.

"Подтверждена личность Ариэля Тревиньо по кличке "Тигр", одного из уничтоженных участников нападения, случившегося в Матаморосе, - говорится в записи. - Власти Тамаулипаса будут использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы <...> для борьбы с преступниками". Тревиньо входил в число самых разыскиваемых преступников штата.

Силовики ликвидировали в общей сложности трех членов наркокартеля, еще четверо их подельников были задержаны. У преступников изъяли бронированный автомобиль, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе крупнокалиберную винтовку, и боеприпасы. В ходе столкновения случайной жертвой стал один местный житель, еще два человека получили ранения, не представляющие угрозы для жизни.

Наркокартель "Гольфо" считается одним из старейших в Мексике. Его члены занимаются продажей и контрабандой наркотиков и оружия, похищениями, вооруженными ограблениями, вымогательством и отмыванием денег.