ДТП произошло на МКАД в Москве в районе 90-го км

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Три полосы движения перекрыли из-за ДТП с участием легкового автомобиля, которое произошло на внешней стороне МКАД в районе 90-го км, сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 90-го км МКАД (после пересечения с Осташковским шоссе) произошло ДТП с участием легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы. <...> Движение свободно потрем полосам из шести. Просим по возможности выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии и пострадавших уточняется.