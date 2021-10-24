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В Мексике военные поймали предполагаемого организатора убийства семьи мормонов в 2019 году

Вместе с организатором нападения были пойманы еще трое его подельников

МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/. Мексиканские военные задержали в штате Чиуауа Хавьера Арвису, предполагаемого организатора убийства семьи мормонов в 2019 году. Об этом сообщила в субботу газета Milenio со ссылкой на главу прокуратуры региона Роберто Фьерро.

По его словам, преступник по кличке Ягуар был схвачен после нападения на группу военнослужащих в муниципалитете Мадеро. Вместе с ним были пойманы еще трое его подельников. Ожидается, что в ближайшее время Арвису будет передан сотрудникам Генпрокуратуры республики. Помимо участия в убийстве семьи мормонов, его подозревают в совершении ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.

В муниципалитете Бависпе в граничащем с Чиуауа штате Сонора 4 ноября 2019 года жертвами преступников стали девять членов семьи Ле Барон, в том числе шестеро детей. В декабре 2020 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял участие в церемонии открытия посвященного им памятника. Мексиканские власти поймали около 20 подозреваемых в массовом убийстве, им были предъявлены обвинения.

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