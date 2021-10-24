На контейнеровозе рядом с американо-канадской границей вспыхнул пожар

ОТТАВА, 24 октября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул на контейнеровозе Zim Kingston, который находится близ границы между Канадой и США. Об этом сообщил в субботу телеканал Global News.

По его сведениям, несколько дней назад из-за непогоды с борта судна, идущего под мальтийским флагом, упали в море порядка 40 контейнеров. В настоящее время Zim Kingston находится на якоре в проливе Хуан-де-Фука между городом Порт-Анджелес (штат Вашингтон) и портом Виктория (провинция Британская Колумбия).

По данным Береговой охраны Канады, пожар связан с двумя контейнерами, в которых находятся опасные вещества. Береговая охрана США сообщила в Twitter, что вместе с канадскими коллегами следит за судном и находящимися на нем контейнерами.

Как сообщил в Twitter журналист телеканала CityNews Джон Акерман, после возгорания с борта судна были эвакуированы 10 членов экипажа. Информация о числе оставшихся моряков на судне, а также о том, удалось ли потушить пожар, не приводится.