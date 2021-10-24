В результате аварии на автогонках в США погибли два ребенка

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Авария на соревнованиях по драг-рейсингу - автогонках по прямой, - проходивших в городе Керрвиль (штат Техас) унесла в субботу жизни двух детей, еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщила полиция города.

В ходе мероприятия, которое проводилось на взлетно-посадочной полосе городского аэропорта, автомобиль одного из участников соревнований потерял управление и врезался в припаркованные неподалеку машины зрителей. "В результате аварии погибли два человека: шестилетний мальчик умер на месте, восьмилетний мальчик был доставлен в региональный медицинский центр Питерсона в Керрвиле, где было объявлено о его смерти", - говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

Из восьми пострадавших двое мужчин и две женщины с тяжелыми травмами были доставлены по воздуху в местные больницы. Еще четверо, среди которых числятся двое детей, получили не угрожающие жизни травмы.

Полиция ведет расследование причин инцидента.